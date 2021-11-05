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Ödüllerini aldılar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yarışmada eserleri dereye giren öğrencilerin ödülleri törenle dağıtıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 00:55
Ödüllerini aldılar

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan, toplamda 359 öğrencinin katılım sağladığı ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mektup’ konulu şiir ve kompozisyon yarışmasının tamamlandığını bildirdi. Coşar, ‘’Çocuklarımızın Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığı, sevgisi, saygısı, bağlılığı ve özlemi ile büyüdüğünü görmek beni çok mutlu etti. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dereceye giren öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Yarışma süresince tüm aşamalarında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Konuşmanın ardından eserleri dereceye giren öğrencilerin hediyesi bisikletler teslim edildi.

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