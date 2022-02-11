Ödüller sahiplerini buldu

Sorgun Belediyesi tarafından Sorgun’da bulunan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde düzenlenen ödüllü resim yarışmasına 26 okuldan 237 öğrenci katıldı. İlköğretim düzeyinde birinci Beyza Gül Kalkan, ikinci Ayşe Acer, üçüncü Amine Demirel oldu. Ortaöğretim düzeyinde birinci Elif Ecrin Öztürk, ikinci Yahya Enes Külekçi, Üçüncü Fatma Şükran Ertek oldu. İlyas Arslan Kültür ve Tiyatro Salonunda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Ödül töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci; yaratıcı ve hissedebilen gençlerin olduğunu görmek, hissettiklerini hayal edebilen, onları kâğıda, kaleme dökebilen, çizebilen, bu duyarlılığı bu içtenliği aktarabilen gençleri görebilmenin çok kıymetli olduğunu söyledi. Bu süreçte emeği geçen bütün arkadaşlarına ve gençlere teşekkür eden Ekinci, ‘’Jüri üyelerimiz dereceye girecek resimler üzerinde ciddi anlamda zorlandılar. Çünkü her resim bizler için ayrı bir değer taşıyordu. Bizler Sorgun Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizle birlikte olmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Dünyanın en önemli sorunlarını yaşadığımız kuraklık, suyu verimli kullanamıyor olmamız, insanoğlunun doğaya, çevreye ve kaynaklarımıza verdiği zarar olarak sıralayabiliriz. Bu sürecin farkına varmamız ve hep beraber çözüm bulma zorunluluğumuz var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapmamız lazım. Hepimizin bildiği gibi Sorgun’un uzun yıllardır susuzluk sorunu var ve son zamanlarda hissedilirliği arttı. Yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini, bir uyarı olarak almamız lazım. Ders çıkarıp, önümüze öyle bakmamız lazım. Burada en büyük görev gençlerin’’ dedi. Belediye Başkanı Ekinci’nin konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.