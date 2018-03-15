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Oda Başkanları belirlendi

AYDINCIK ilçesinde meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

Oda Başkanları belirlendi

AYDINCIK ilçesinde meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Oda Başkanları belirlendi

Yapılan seçimler sonucunda Aydıncık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na Halil Taşdemir, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı’na da Osman Levent Başkan seçildi. Kaymakam Yavuz Akyol, göreve seçilip, makamlarına oturan esnaf odası temsilcilerini ayrı ayrı ziyaret ederek, tebrik etti. Kaymakam Akyol’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Jandarma Komutanı Mehmet Engin, Emniyet Amiri Murat Deveci eşlik etti.

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