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Öçal, gönüllere dokunuyor

Yozgat'ın Saraykent İlçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Öçal hane ziyaretlerine devam ediyor.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:25
Öçal, gönüllere dokunuyor

Hane ziyaretleri yapan Öçal, Ayşe Arıkan'ın evine misafir oldu. Hasta olan Ayşe hanıma geçmiş olsun dilerinde bulunan Öçal, "Yapmış olduğumuz gane ziyaretlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Ansızın gittiğimiz evlerde amcalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz her zaman bizleri güler yüzlerle karşılıyor. Halkımızın istek ve taleplerini alarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın mutluluğu m mutluluğumuzdur. Bu seferde Ayşe teyzemizin evine misafir olduk. Güler yüzü ve hayır duaları için Ayşe teyzemize teşekkür ederiz" dedi. 

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