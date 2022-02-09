NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDiYOR

Boğazlıyan’da son yıllarda yaşanan hızlı büyüme 2021 yılında ilçenin nüfusuna da yansıdı. Boğazlıyan ilçesine yapılan yatırımlar ile birlikte ilçe, göç veren değil göç alan ilçe merkezi haline geldi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın girişim ve gayretleri ile Boğazlıyan ve bölge halkının uzun yıllardır özlemle beklediği çalışmaları sürekli artırarak gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşın gönlüne dokunacak çalışmalarla Boğazlıyan da çok sayıda projeyi hayata geçiren ve ilçenin geleceğine ışık tutacak projeleri adından söz ettirmeye devam ettiklerini söyledi. Nüfusun bir şehrin gelişmişliğinde önemli göstergelerden birisi olduğunu vurgulayan Coşar, ilçe merkezi nüfusunun 18 bin 457 olarak açıklandığını vurguladı. Bundan sonraki yıllarda çok daha fazla vatandaşı bünyelerinde barındırarak ve dış göçü engelleyecek önlemler alarak çok daha yaşanabilir bir Boğazlıyan için tüm gayretlerini göstereceklerinin altını çizen Coşar, ‘’Şu an ilçemizin nüfusu 18 bin 500’e yaklaştı. Yaz aylarında bu rakam çok daha fazla oluyor. Dışarıdaki vatandaşlarımızdan da dönüş sinyalleri alıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi ve diğer yatırımların da hayata geçmesi ile birlikte nüfusumuzun daha da artacağını umut ediyorum. Göçü durdurmak için önce Boğazlıyan’ımızı seveceğiz, hep birlikte çalışacağız. Hedefimiz de önümüzdeki yıllarda da nüfus artışıyla burayı daha da zenginleştirmek” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım raporlarına göre, Boğazlıyan’ın toplam nüfusunun 33 bin 817 olarak açıklandığını, Boğazlıyan merkezde nüfusun bir önceki yıla göre 125 kişi arttığını anlatan Coşar, ‘’İlçemizde son yıllarda arka arkaya nüfus artışı sağlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre, nüfusumuzun yine arttığı ortaya çıktı. Nüfusumuz 18 bin 457 oldu. Geçtiğimiz yıl 18 bin 332 olan nüfusumuzun 125 kişi arttığı ortaya çıktı’’ diye konuştu.