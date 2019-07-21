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Nostalji Müzesi ilgi görüyor

ÇEKEREK ilçesinde ikamet eden işçi emeklisi 76 yaşındaki Ali Yıkılmaz’ın 7 yaşından bu yana topladığı eşyaları sergileyerek müzeye dönüştürdüğü evi ilçeye gelen konukların uğrak yeri haline geldi.

Nostalji Müzesi ilgi görüyor

ÇEKEREK ilçesinde ikamet eden işçi emeklisi 76 yaşındaki Ali Yıkılmaz’ın 7 yaşından bu yana topladığı eşyaları sergileyerek müzeye dönüştürdüğü evi ilçeye gelen konukların uğrak yeri haline geldi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:53
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Nostalji Müzesi ilgi görüyor

Yıkılmaz'ın iki katlı evinde sergilediği eşyalar arasında kullanılmayan tarım aletlerinden, el dokuması halı ve kilimlere, aydınlatma eşyalarından mutfak gereçlerine kadar çok sayıda eşya bulunuyor. Çekerek ilçesinde çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Kaymakam Evren Çakır, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Gezer, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan ile birlikte Ali Yıkılmaz’ın kişisel müzesini gezip, bilgi aldı. 300’ün üzerinde eşyayı evinde sergileyen Ali Yıkılmaz, 7 yaşından beri farklı eşyalara karşı merakının bulunduğunu ve bunları biriktirdiğini söyledi. Topladığı eşyaları önce evinin bir bölümünde sergilediğini şimdilerde ise evinin diğer odalarını da bu eşyaların kapladığını ifade eden Yıkılmaz, "Sürekli yeni eşyalar geliyor. Evin odalarında sergileyecek yer kalmadı. Bahçede bir yer yaptım, orası da doldu. Bazılarını evin duvarlarına astım, kapı girişinde de sergiliyorum" dedi. 

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ÇEKEREK Ilçesinde Ikamet Eden Işçi Emeklisi 76 Yaşındaki Ali Yıkılmaz’ın 7 Yaşından Bu Yana Topladığı Eşyaları Sergileyerek Müzeye Dönüştürdüğü Evi Ilçeye Gelen Konukların Uğrak Yeri Haline Geldi.
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