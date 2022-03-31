Nevruz ateşi yakıldı

Nevruz programına Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdür Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kutlama programında günün anlam ve önemine uygun çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler sonrasında demir dövme töreni ve nevruzun simgesi olan ateşin üstünden atlandıktan sonra program çeşitli ikramlarla son buldu.

Nevruz, tarihi bakımdan Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde, bir örfi bayram olarak kabul edildiğinin altını çizen Yalçın, “Çeşitli eğlenceler ve merasimlerle kutlanan Türklerin bilenen ilk milli bayramıdır. Nevruz, hayatın yeni bir yıla başladığının artık baharın geldiğinin, bereketin bolluğun artacağının habercisi demektir. Bu güzel programı hazırlayan Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Haydar Yurdakan'a kıymetli hocalarımıza ve öğrencilere teşekkür ederiz” dedi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Okul Müdürü Haydar Yurdakan, "Atalarımız, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç olan bu tarihi günü yani nevruzu asırlarca Türk-İslam coğrafyasında barışa, kardeşliğe ve kucaklaşmaya işaret etmiştir" ifadelerini kullandı.

