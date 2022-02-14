'Nefes' oyunu sahne aldı

Çayırlan Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre deyişleriyle harmanlanan tek kişilik ‘Nefes’ adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluştu. Çayıralan Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelen oyun Cumartesi günü sanatseverle buluştu. Pandemi döneminde kültürel faliyetlere ara verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Codar, faliyetlerin kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizdi. Coşar, "Tüm ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını bizleride etkiledi. Ülke olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bizlerde belediye olarak düzenlemiş olduğumuz kültürel faaliyetlerimize pandemiden dolayı ister istemez ara vermez zorunda kaldık. Fakat faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam etmeye başladık. Cumartesi günü tüm vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturduk. Çayıralan Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatromuz vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Bu güzel tiyatro oyununu sergileyen sanatçılarımıza, altyapı çalışmalarını düzenleyen personelimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.