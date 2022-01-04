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Namazda buluştular

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu ‘Değerler Özümüzdür’ projesi kapsamında öğrencilerle sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

04 Ocak 2022 Salı 00:05
Namazda buluştular

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Müftü Yasin Baykal’ın da katılımıyla gerçekleşen sabah namazı buluşması Fatih Camiinde yapıldı. Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı sabah namazı etkinliğinde dualar okunup ilahiler söylendi. Kaymakam Ali Açıkgöz, namazdan sonra öğrencilerle kahvaltı yapıp, pansiyonlar hakkında Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan’dan bilgiler aldı. Pansiyonda kahvaltının çok güzel olduğunu belirten Kaymakam Açıkgöz, “Öğrencileri böyle güzel bir programda, böylesine güzel bir vakitte bir arada gördüğüm için duyduğum memnuniyeti kelimelerle ifade edemem. Bu kardeşlerimiz, iman ve ahlaklarıyla çevrelerine örnek olacaklar. Genç kardeşlerimizi yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her yönden yetişmesi için gayret sarf eden Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’ı ve Müftümüz Yasin Baykal’ı bu güzel etkinliğe öncülük ettikleri için tebrik ediyorum” dedi.

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