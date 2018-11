Müzik şöleni sundu

SORGUN'da Yeşilyurt İlkokulunca, Avrupa’daki okullar arasındaki iletişim ağı olan e-Twinning kapsamında ortağı olunan "Seven arts on my ten fingers - On Parmağımda yedi sanat" projesi kapsamında müzik şöleni düzenledi.