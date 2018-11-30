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Müzik şöleni sundu

SORGUN'da Yeşilyurt İlkokulunca, Avrupa’daki okullar arasındaki iletişim ağı olan e-Twinning kapsamında ortağı olunan "Seven arts on my ten fingers - On Parmağımda yedi sanat" projesi kapsamında müzik şöleni düzenledi.

Müzik şöleni sundu

SORGUN'da Yeşilyurt İlkokulunca, Avrupa’daki okullar arasındaki iletişim ağı olan e-Twinning kapsamında ortağı olunan "Seven arts on my ten fingers - On Parmağımda yedi sanat" projesi kapsamında müzik şöleni düzenledi.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Müzik şöleni sundu

Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerinin karaoke yaparak şarkılar söylediği etkinlikte, Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmeni Asim Öztürk ve bir öğrenci de müzik dinletisi sundu.  Öğrencilerin performansını beğeniyle izleyen Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını aktardı. 

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