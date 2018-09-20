Müzenin konukları

Çekerek Kaymakamı Enver Çakır, Bozok Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerle birlikte Ali Yıkılmaz’ın evini ziyaret edip, müzede yer alan nostaljik eşyalar hakkında bilgi aldı. Yıkılmaz, iki katlı evinde sergilediği eşyalar arasında kullanılmayan tarım aletlerinden, el dokuması halı ve kilimlere, aydınlatma eşyalarından mutfak gereçlerine kadar çok sayıda eşyanın bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 300 eşyayı evinde sergileyen Ali Yıkılmaz, 7 yaşından beri farklı eşyalara karşı merakının bulunduğunu, bunları biriktirdiğini söyledi. Topladığı eşyaları önce evinin bir bölümünde sergilediğini, daha sonra ise evinin diğer odalarını da bu eşyaların kapladığını ifade eden Yıkılmaz, ''Sürekli yeni eşyalar geliyor. Evin odalarında sergileyecek yer kalmadı. Bahçede bir yer yaptım, orası da doldu. Bazılarını evin duvarlarına astım, kapı girişinde de sergiliyorum'' dedi.

Yıkılmaz, farklı dönemlere ait eşyaları yaklaşık 11 yıl öncesinden evinin bir bölümünde sergilemeye başladığını belirtti. Bazen eşyaları izlediğini dile getiren Yıkılmaz, eşyalarla hatıralarının canlandığını, çocukluğunu hatırladığını anlattı. Yıkılmaz, 4 odalı evinin 3 odası, bahçesi ve daha önce ahır olarak kullandığı alanı adeta müzeye çevirdiğinin altını çizerek, sergilediği eserleri isteyen herkesin gelip gördüğünü sözlerine ekledi.