Müsabakalara katıldı

Şehit Adem Canpolat Ortaokulu öğrencileri ile turnuvada bir araya gelen Aksoy, akıl ve zekâ atölyelerinin kurulmasına çaba göstereceklerini söyledi. Öğrencilerin becerilerini tespit etmek ve geliştirmek için okullarda akıl ve zekâ atölyelerinin kurulması için çaba göstereceklerini belirten Aksoy, “Yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz çalışmalarımız her zaman geleceğimiz olan çocuklarımız için. Onların alacağı eğitimler her zaman en iyisi olmalıdır. Bu eğitimleri almaları içinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her şey sevgili öğrencilerimiz için” dedi.