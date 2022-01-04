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Münazara etkinliği

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, liselerde ve ortaokullarda münazara etkinliği gerçekleştirildi.

04 Ocak 2022 Salı 00:08
Münazara etkinliği

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde ilçenin ortaokul ve liselerinde öğrenim gören öğrenciler arasında münazara etkinlikleri yapıldı.  Etkinliklerde her okulun kendi içerisinde oluşturduğu gruplar birbirlerine karşı düşüncelerini savundu. Öğrencilere, eleştirel düşünme ve düşüncesini dayanak bularak savunma, özgüvenini geliştirerek toplum karşısında hitap becerilerini geliştirme,  araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirme gibi kazanımlar sağlamak amacıyla yapılan münazara etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idarecilerine ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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