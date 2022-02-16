Muhtarlarla bir araya geldiler

14 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikâyetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ettiklerini söyledi. Muhtarların, vatandaşların talep ve şikâyetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz.” dedi. Gerçekleşen toplantıda, mahallede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

