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Muhtarlarla bir araya geldi

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek çeşitli istişarelerde bulundu.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:12
Muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlık görevinin yerel yönetimdeki yerinin çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, muhtarlar derneği ziyaretinde talep, öneri ve şikâyetlerini dinlediğini ve çözüm önerilerini konuştuklarını söyledi.
Yılmaz, ziyarette şu ifadelere yer verdi: “Belediye olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda muhtarlarımızın görüş ve talebini dinlemek için ara ara ziyaretlerde bulunuyoruz. Muhtarlık teşkilatının vatandaş ve yerel yönetim arasında önemli işlevler üstlenmektedir. Muhtarlar, ilçe halkımızın her gün yanında olan, 7 gün 24 saat ulaşabileceği devletin ilk kapısıdır. Muhtarlarımız devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle belediye olarak muhtarlarımıza ve ilçe halkımıza kapımıza her zaman açıktır.” dedi.
Yılmaz, ayrıca muhtarlar derneği ziyaretinde,  Yerköy ilçesinde tek bayan muhtar olan Ayanoğlu Mahallesi Muhtarı Bahriye İnce’nin de 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Son Güncelleme: 11.03.2022 16:30
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