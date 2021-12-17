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Muhtarlara teşekkür plaketi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde eğitime destek veren muhtarlara teşekkür plaketi verildi.

17 Aralık 2021 Cuma 00:33
Muhtarlara teşekkür plaketi

Sarıkaya Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumuna Devlet-Millet el ele düsturuyla, taşıma yapılan köy Muhtarları ve Emekli Öğretmen Nurullah Doğan tarafından, okulun fiziki ortamlarının yenilenmesine destek verdi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan’ın katılımlarıyla Okul Müdürü Hüseyin Doğan, Okul Müdür yardımcılarıyla birlikte Akbenliçiftliği Muhtarı Nurullah Uzun, Bayraklı Muhtarı Halil Polat, Tepedoğan Muhtarı Fevzi Şenyürek, Yahyalı Muhtarı Mustafa Yücel, emekli öğretmen Nurullah Doğan’a teşekkür plaket takdim edildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan, ‘’Öğrencilerimizin her yönden gelişimini ve daha iyi fiziksel ortamlarda eğitim-öğretim görmesi amacıyla çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan değerli Muhtarlarımıza yürekten teşekkür ederiz’’ dedi.

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