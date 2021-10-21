Muhtarlara hediye

Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Ekinci, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan Muhtarların yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktadaki kurumsal temsilcileri olduğunu söyledi. Ekinci, ‘’Bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirme konusunda önemli bir görev ifa eden muhtarlarımız, diğer yandan da kamu yönetimi anlayışı adına katılımcılığı sağlayarak halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Bu vesileyle; vatandaşlarımızla belediyemiz arasında iletişimi kolaylaştırarak belediyemizce yapmış olduğumuz projelerde daha başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlayan mesai arkadaşlarımız muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi. Başkanımız M. Erkut Ekinci, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmalarının ardından mahalle muhtarlarına çeşitli hediyeler takdim etti. (Esra Özdemir/Sorgun)