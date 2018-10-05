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Muhtarlar vekilleri ziyaret etti

YERKÖY ilçesi Mahalle Muhtarları Derneği üyeleri, Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’i meclisteki makamlarında ziyaret etti.

Muhtarlar vekilleri ziyaret etti

YERKÖY ilçesi Mahalle Muhtarları Derneği üyeleri, Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’i meclisteki makamlarında ziyaret etti.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Muhtarlar vekilleri ziyaret etti

Muhtarlar, yaptıkları ziyarette, Yerköy ilçesinin şekerpancarı üretiminde önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, pancar çiftçisinin sorunlarını dile getirdi. Bekir Bozdağ, Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürünü telefonla arayıp, Gençoğlu Mahalle Muhtarı Mithat Yılmaz ile görüşmesini sağladı. Bozdağ, sorunların takipçisi olduklarını söyledi. Muhtarlar, bugün çorum’a giderek Şeker Fabrikası Genel Müdürü ile görüşecekler. 

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