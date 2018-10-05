Muhtarlar vekilleri ziyaret etti

Muhtarlar, yaptıkları ziyarette, Yerköy ilçesinin şekerpancarı üretiminde önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, pancar çiftçisinin sorunlarını dile getirdi. Bekir Bozdağ, Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürünü telefonla arayıp, Gençoğlu Mahalle Muhtarı Mithat Yılmaz ile görüşmesini sağladı. Bozdağ, sorunların takipçisi olduklarını söyledi. Muhtarlar, bugün çorum’a giderek Şeker Fabrikası Genel Müdürü ile görüşecekler.

