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-Muhtarlar toplantısı yapıldı

ÇAYIRALAN ilçesinde düzenlenen toplantıda, Çayıralan ile birlikte Çandır ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte, yürütülen yatırım, hizmetlerin genel değerlendirmesi yapıldı.

-Muhtarlar toplantısı yapıldı

ÇAYIRALAN ilçesinde düzenlenen toplantıda, Çayıralan ile birlikte Çandır ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte, yürütülen yatırım, hizmetlerin genel değerlendirmesi yapıldı.

30 Kasım 2017 Perşembe 07:05
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-Muhtarlar toplantısı yapıldı

Çayıralan Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yatırım izleme ve değerlendirme toplantısına Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlık etti. Çayıralan Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, Birim Müdürleri, Çandır ve Çayıralan Belediye Başkanları, Konuklar Beldesi Belediye Başkanı, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte vatandaşlar da katıldı.
Geçen yıl Eylül ayı içinde yapılan toplantıda not edilen sorun ve dilekler yeniden ele alındı, giderilme oranı hakkında kurum müdürleri sırayla söz alarak bilgi verdi.
Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, ilk toplantının Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleştiğini hatırlattı.
Çakır, bu toplantıda köylerin sorunlarının tek tek kayıt altına alındığını, bu sorunların kurumlar bazında kendi imkanları doğrultusunda çözmek için faaliyete geçtiklerini aktardı.
Çakır, ‘Kurum müdürlerimiz burada daha önce not aldıkları sorunlara göre yaptıkları çalışmaları sizlerle paylaşacaklardır” dedi.
Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaettin Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Fidan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, kurumlarıyla ilgili bilgiler verdi.

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