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Muhtarlar toplandı

SARIKAYA ilçesinde düzenlenen Muhtarlar toplantısına, Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlık etti.

Muhtarlar toplandı

SARIKAYA ilçesinde düzenlenen Muhtarlar toplantısına, Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlık etti.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Muhtarlar toplandı

Sarıkaya Belediyesi Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz sinema salonundaki muhtarlarla yapılan toplantıda Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili yöneticiler de hazır bulundu. Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan ve muhtarlarla il-ilçe yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, muhtarlar mahalle ve köylerdeki sıkıntıları dile getirdi. İlgili yöneticiler de sorunların çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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