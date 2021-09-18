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Muhtarlar taleplerini iletti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde köy ve mahalle muhtarları Kaymakam Samet Serin’e taleplerini iletme imkanı buldu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:41
Muhtarlar taleplerini iletti

Görevine kısa süre önce başlayan Kaymakam Samet Serin, köy ve mahalle muhtarları ile Hacı Hasan Bor parkında tanışma toplantısı yaptı. Serin, köy ve mahalle muhtarlarına hitaben yaptığı konuşmada, göreve yeni başladığını, o nedenle tanışma toplantısı tertip etmeyi uygun bulduklarını aktardı. Serin, ‘’Açık havada pandemi koşullarına daha uygun bir şekilde isabetli olacağını düşünerek siz değerli muhtarlarımla tanışmak istedim. Ara-ara köy ziyaretlerine çıktığımda o köyün özel sorunlarını hem vatandaşımızla sohbet hem köyün alt yapı sorunlarını köy muhtarının bize söyleyeceklerini inşallah köylerde yapacağımız toplantılarda daha rahat görüşebileceğiz. Yozgat’ta gördüğüm kadarıyla siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplum örgütleriyle, esnaflarıyla, vatandaşlarıyla tek bir hedef etrafında çok rahat bir şekilde birleşebilecek potansiyele sahip zaten muhtarlarımız sağ olsun tek bir telefonumuzla ve böyle bir geniş katılımla buraya gelmeniz bunu gösteriyor. Görev sürem içerisinde ilçemizin köy, kasaba ve mahalleleri ile ilgili olarak bize iletilecek sorunları, istek ve talepleri dinleyerek yerine getirme gayreti içerisinde olacağız katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Türkiye Muhtarlar Derneği Sarıkaya Şubesi Başkanı Mesut Duru Kaymakamı Samet Serin’e yeni görevinde başarılar dileyerek tüm muhtarlarımız adına teşekkürlerini iletti. Kaymakam Samet Serin, sohbet eşliğinde muhtarlarla tek-tek tanışarak görevlerinde başarılar diledi.

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