Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1432.8
ALTIN
527.47
DOLAR
9.2205
STERLİN
12.7753
EURO
10.7589

Muhtarlar Günü Kutlandı

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde Kaymakamlık tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Hacı Hasan Bor Parkı'nda toplantı düzenlendi.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:09
Muhtarlar Günü Kutlandı

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Sarıkaya Şubesi Başkanı Mesut Duru, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlığın önemine vurgu yaparak muhtarların gününü kutlayan Kaymakam Samet Serin,  “Demokrasimizin mihenk taşı olan, ilçelerimizde en ücra noktalarına kadar devletimizin şefkatli elinin uzandığı kutsal bir müessese olan muhtarlarımızın bu güzel günlerini tebrik ediyorum” dedi. Muhtarların ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Serin, sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Muhtarlar Günü KutlandıYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSarıkayaKaymakam19ekimMuhtarlarGünüSametSerin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre temizlği yaptılar
Çevre temizlği yaptılar
Yollar yenileniyor
Yollar yenileniyor
Birlik ziyareti
Birlik ziyareti
Çay İçmeye devam
Çay İçmeye devam
Kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
Kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
Köy ziyareti
Köy ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim