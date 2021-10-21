Muhtarlar Günü Kutlandı

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Sarıkaya Şubesi Başkanı Mesut Duru, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlığın önemine vurgu yaparak muhtarların gününü kutlayan Kaymakam Samet Serin, “Demokrasimizin mihenk taşı olan, ilçelerimizde en ücra noktalarına kadar devletimizin şefkatli elinin uzandığı kutsal bir müessese olan muhtarlarımızın bu güzel günlerini tebrik ediyorum” dedi. Muhtarların ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Serin, sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.