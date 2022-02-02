Müftülükten okullara ziyaret

Ziyarette Çayıralan İlçe Müftüsü Şaban Çakır’ a Vaiz Mehmet Perk eşlik etti. Yapılan ziyaretlerde gençlerin problemleri ele alınarak müftü Şaban Çakır tarafından gençlik projeleri anlatıldı. Okul müdürlerinden projeye destek söz alan Çakır, “Yapmış olduğumuz ziyaretlerde gençlerin problemlerinin yanı sıra seçmeli dersler konusunu da ele arak, Kur'an-ı Kerim, Dini Bilgiler ve Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı derslerini seçmede öğrencilerin çoğunlukta olduğu bilgisini müdürlerimiz aldık. Ayrıca yapmış olduğumuz ziyaretlerde bizleri güler yüzle karşılayan müdürlerimize hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.