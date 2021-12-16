Müftülükten etkinlik

Sarıkaya Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ‘Gençlik ve Değerlerimiz’ temalı konferans verdi. Sarızeybek Kültür Merkezinde ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında gerçekleştirilen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferans sonunda öğretmen ve öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edildi. Sarıkaya Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere kabiliyetlerinin geliştirilmesi, din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla ‘Oku-Yorum’ projesini de hayata geçirdi. Sarıkaya İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen kitap tahlili ve müzakereler İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir rehberliğinde, Şube Müdürü, İlçe Vaizi ve Din Hizmetleri Uzmanının katılımlarıyla gruplar halinde devam ettirildiği aktarıldı. Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey, Köprücek ve Kadılı Köylerinde gerçekleştirilen programlarda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) yayınlarından ‘İslam ve Batı’ isimli kitap tahlil ve müzakere edildi.