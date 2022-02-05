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Müftülük Kamplarında Buluştular

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere yönelik kamp programları organize edildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:17
Müftülük Kamplarında Buluştular

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı ülke genelinde sürdürülen 12-14 yaş grubu kız/erkek öğrencilerine Gençliğe Değer projeleri kapsamında; öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı organize edildi. Sorgun Yusuf Yaman Kur'an Kursun da erkek öğrencilere, Hz. Aişe Kur'an Kursunda ise kız öğrencilere yönelik kamp programı düzenlendi. Üç gece dört gün süren kamp programı Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış'ın kampa katılan öğrencilere yaptığı veda konuşmasıyla sona erdi. Müftü Mustafa Kayış öğrencilere yaptığı konuşmasında; “Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz kampa katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, en iyi şekilde istifade etmişsinizdir inşallah. Gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak açısından bu tür etkinliklerin büyük önemi vardır. Her biriniz bizler için çok değerlisiniz, çünkü geleceğimizin güvencesi sizlersiniz. Sizler, bugünün küçüğü, yarınların büyüklerisiniz. Sizleri İslam ahlakıyla yetiştirmek başta anne babalarınız olmak üzere biz büyüklerin asli görevidir'' ifadelerine yer verdi. Program sonunda kampa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. 

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