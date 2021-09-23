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Müftüler toplandı

Yozgat’ta görev yapan ilçe müftüleri Şefaatli ilçesinde bir araya geldi.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:46
Müftüler toplandı

Her ay bir ilçede gerçekleştirilen toplantıların adresi bu kez Şefaatli ilçesi oldu. Toplantıya, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden başkanlık etti. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İl Müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı, il genelindeki yürütülen faaliyetler değerlendirilip, önümüzdeki ay yapılacak toplantıya kadar yapılacak faaliyetler ele alındı. Toplantının sonunda Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Şefaatli İlçe Müftüsü Nazım Haksever’e emekliye ayrılmalarından dolayı plaket verdi.

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