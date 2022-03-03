Müftüden ilçelere ziyaret

İl Müftüsü Ali Gülden, Çekerek İlçe Müftüsü Fazıl Saraç ve cami inşaatı projesini üstlenen firma yetkilileriyle beraber, inşası devam eden Çekerek Merkez Tevhid Camiinde incelemelerde bulundu. Aydıncık İlçe Müftülüğünü de ziyaret eden Gülden, İlçe Müftüsü Muhammed Artan’dan, ilçede yürütülen din hizmetleri başta olmak üzere yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından Aydıncık İlçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Mustafa Turan’ı makamında ziyaret eden Gülden, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Gülden’e teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•