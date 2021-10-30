Müftüden ilçe ziyareti

Müftü Gülden, Çekerek ilçesinde Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır’ı makamlarında ziyaret etti. İlçede yürütülen din hizmetleri başta olmak üzere görüş alış verişinde bulunan Gülden, yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Çekerek ilçesinde müftülük personeliyle de bir araya gelen Gülden, personele konferans verdi. Merkez Tevhid Caminde cemaate hitap eden Gülden, akabinde inşası devam eden Merkez Camiini Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve inşaatı üstlenen firma yetkilileriyle beraber incelemelerde bulundu.