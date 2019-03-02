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Müftüden bilgilendirme ziyareti

ŞEFAATLİ İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy, kurs ve okulları ziyaret ederek, yaklaşan üç aylar ve Regaip Gecesi hakkında bilgi veriyor.

Müftüden bilgilendirme ziyareti

ŞEFAATLİ İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy, kurs ve okulları ziyaret ederek, yaklaşan üç aylar ve Regaip Gecesi hakkında bilgi veriyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Müftüden bilgilendirme ziyareti

Müftü Aksoy, Şefaatli ilçesindeki Kur’an Kursu ile Alaattin Karadağ Ana Okulunu ziyaret etti, hem öğretmen, okul ve kurs idarecileriyle hem de öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yaklaşan Üç Aylar ve Regaip Gecesi hakkında bilgi veren Müftü Aksoy, ‘’Bu feyz ve bereketi bol olan geceleri ve ayları iyi değerlendirmeli, maneviyat dünyamızı imar etmeliyiz. Bu fani dünya er veya geç bir gün hepimiz için sona erecektir. Asıl ve ebedi olan Ahiret alemidir. Şahsi ve ailevi hayatımızı her gün daha güzele erdirmeliyiz’’ dedi. 

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