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Müftü görevine başladı

ŞEFAATLİ İlçe Müftülüğü görevine atanan Nazım Haksever görevine başladı. 2012 yılından itibaren Nevşehir İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Müftü Nazım Haksever, Şefaatli halkıyla beraber içten, samimi ve karşılıklı güven duygusu içerisinde verimli bir hizmet dönemi yaşama dileğinde bulundu.

Müftü görevine başladı

ŞEFAATLİ İlçe Müftülüğü görevine atanan Nazım Haksever görevine başladı. 2012 yılından itibaren Nevşehir İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Müftü Nazım Haksever, Şefaatli halkıyla beraber içten, samimi ve karşılıklı güven duygusu içerisinde verimli bir hizmet dönemi yaşama dileğinde bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
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Müftü görevine başladı

Haksever, ‘Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. İlçemizde görev yaparak gönüllerde yer edinen ve hizmetleriyle hayır dua alan tüm Müftülerimize de şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu makamlar gelip geçici, önemli olan insanımıza ve insanlığa hayırlı hizmetler sunabilmektir. Rabbim bizlere güç kuvvet ve sebat ihsan eylesin" dedi. Müftü Nazım Haksever, kendisini ziyarete gelen din görevlilerini makamında kabul ederek çeşitli ikramlarda bulundu.
İLK TOPLANTI
Şefaatli İlçe Müftüsü Nazım Haksever, müftülük personeliyle bir araya geldi. Toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde Haksever, din görevlileriyle tanışarak, birlik beraberlik ve uyum içerisinde bir çalışma ortamı oluşması yönünde üzerimize düşen sorumluluğun ne denli önemli olduğunu belirtti. Müftü Nazım Haksever, Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı noktasında halkın bilinçlendirilmesi, bu anlamlı organizasyonun devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. 

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