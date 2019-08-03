Müftü görevine başladı

Haksever, ‘Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. İlçemizde görev yaparak gönüllerde yer edinen ve hizmetleriyle hayır dua alan tüm Müftülerimize de şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu makamlar gelip geçici, önemli olan insanımıza ve insanlığa hayırlı hizmetler sunabilmektir. Rabbim bizlere güç kuvvet ve sebat ihsan eylesin" dedi. Müftü Nazım Haksever, kendisini ziyarete gelen din görevlilerini makamında kabul ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

İLK TOPLANTI

Şefaatli İlçe Müftüsü Nazım Haksever, müftülük personeliyle bir araya geldi. Toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde Haksever, din görevlileriyle tanışarak, birlik beraberlik ve uyum içerisinde bir çalışma ortamı oluşması yönünde üzerimize düşen sorumluluğun ne denli önemli olduğunu belirtti. Müftü Nazım Haksever, Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı noktasında halkın bilinçlendirilmesi, bu anlamlı organizasyonun devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.