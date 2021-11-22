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Müdürlerle toplantı

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü ve Meslek Lisesi Müdürleriyle toplantı yaptı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
Müdürlerle toplantı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Sarıkaya’da eğitim öğretim etkinliklerini yürüten Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Lisesi Müdürleriyle toplantı yaparak, sosyal sorumluluk projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörünün de katıldığı toplantıda, sosyal sorumluluk kapsamında çocukların hem uygulama alanında hem de ahlaki açıdan gelişimine katkı sunabilecek projeler üzerinde konuşuldu. Toplantıda kız meslek lisesi yiyecek-içecek bölümünden, Çok Programlı Lisesi mobilya-elektrik bölümünden ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde çıraklık eğitimi gören berber-kuaför öğrencilerinden toplum yararına gönüllü ekipler kurulması kararlaştırıldı. Arkan, çok yakında meslek liselerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sahada olacaklarını belirtti.

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