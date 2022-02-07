Müdürler toplantısı

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci dönem Müdürler Kurulu Toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül'ün başkanlığında Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. •Sümeyye İlhan•
07 Şubat 2022 Pazartesi 00:51
Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının 2’inci dönemi başlamadan önce Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci dönem Müdürler Kurulu Toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül'ün başkanlığında Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. •Sümeyye İlhan•