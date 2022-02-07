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Müdürler toplantısı

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının 2’inci dönemi başlamadan önce Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:51
Müdürler toplantısı

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci dönem Müdürler Kurulu Toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül'ün başkanlığında Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. •Sümeyye İlhan•

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