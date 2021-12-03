Müdürler toplantı yaptı

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı, Aydın Bora, Hasan Bakır ile ortaokul ve lise müdürleri katıldı. Sorgun Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, okullardaki akademik başarının artırılması, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, öğrencilerin ergenlik çağı sorunları, okullarda yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler konuşularak, kararlar alındı.