Müdürler Toplandı

Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çekerek ilçesinde kaliteli bir eğitim ortamı oluşturulması, verilen hizmetlerden öğrencilerin en iyi şekilde yararlanması için gerekli faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, pansiyonlar, belirli gün ve haftalar, bilim fuarları, okulların bünyelerinde düzenleyecekleri sosyal, kültürel etkinlikler değerlendirildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, yöneticiler olarak iletişimin en üstten en alta kadar sağlıklı bir şekilde sağlanması gerektiğini vurgulayarak, elde edilen başarıların devamının sağlanması gerektiğini söyledi.