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Müdürler toplandı

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesinde, İlçe Milli Müdürü okul yöneticileri ile toplantı yaptı.

05 Kasım 2021 Cuma 00:16
Müdürler toplandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut’un başkanlığında Şube Müdürleri Bekir Demirezen ile Mehmet Özkan'ın da katılımıyla okul ve kurum yöneticileri ile toplantı yaptı. Yenifakılı Adem Karacabay Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Korkut, eğitim ve öğretim faaliyetleri, pandemi süreci, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, taşımalı eğitim, projeler, pansiyonlar, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler gibi konularda bilgilendirme yaptı. Şube müdürü Bekir Demirezen de Okul Aile Birliği ve Resmi Yazışma Kuralları konuları hakkında sunum yaptı. Okul ve kurum yöneticilerinin de önerilerini paylaştığı toplantıda Korkut, eğitim ve öğretimin adına verimli bir toplantı olduğunu belirterek katılan ve katkı sunan tüm yöneticilere teşekkür etti.

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