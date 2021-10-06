Müdürler, eğitimi değerlendirdi

Şube Müdürü Haluk Timur ve Ortaokul müdürlerinin katıldığı toplantıda ilk olarak okullarda alınan korona önemleri, izne bağlı PCR testi ve aşı yaptırımı konusu ele alındı. Ardından LGS sonuçlarının analizi ve 2022 yılında gerçekleşecek sınav için yürütülen çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kazanım değerlendirme sınavlarının planlamasının ardından her okulda kazanım değerlendirme sınavlarından sorumlu bir kişinin belirlenmesi konusunda karar alındı. Toplantı, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan’ın gayretli çalışmalarından dolayı Okul İdarecilerine teşekkür etmesiyle sona erdi.