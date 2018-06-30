Mücadeleye devam

Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereye karşı Belediye tarafından larva ile mücadele çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmaları yaz boyunca Irmak kenarları, su kanalları, öz kenarları, pazar yerleri, mandıralar, çöp konteynırları başta olmak üzere bütün mahallelerde devam edeceği bildirildi. Erken dönemde yapılan larva mücadelesinin sineksiz bir yaz için son derece önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı İrfan Coşgun, "Erken dönemlerde larva mücadelesi ile başladığımız ilaçlama çalışmalarımız, yaz aylarında sinek ve haşere mücadelesi ile devam ediyor. Belediye olarak haşere ile mücadele çalışmalarımızı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanıp tavsiye edilen ilaçlarla gerçekleştiriyoruz’’ dedi.