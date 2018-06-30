Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587

Mücadeleye devam

AKDAĞMADENİ Belediyesi, sineksiz bir yaz sezonu için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mücadeleye devam

AKDAĞMADENİ Belediyesi, sineksiz bir yaz sezonu için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
14 Okunma
Mücadeleye devam

Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereye karşı Belediye tarafından larva ile mücadele çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmaları yaz boyunca Irmak kenarları, su kanalları, öz kenarları, pazar yerleri, mandıralar, çöp konteynırları başta olmak üzere bütün mahallelerde devam edeceği bildirildi. Erken dönemde yapılan larva mücadelesinin sineksiz bir yaz için son derece önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı İrfan Coşgun, "Erken dönemlerde larva mücadelesi ile başladığımız ilaçlama çalışmalarımız, yaz aylarında sinek ve haşere mücadelesi ile devam ediyor. Belediye olarak haşere ile mücadele çalışmalarımızı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanıp tavsiye edilen ilaçlarla gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Asfalt çalışması
Asfalt çalışması
Kamelyalar yenilendi
Kamelyalar yenilendi
Yol çalışmaları sürüyor
Yol çalışmaları sürüyor
Sorgun’da ilaçlama
Sorgun’da ilaçlama
Saraykent’te model uçak
Saraykent’te model uçak
Yaralar sarılıyor
Yaralar sarılıyor

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim