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MÜCADELESiZ OLMAZ!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın öncülüğünde yürütülen uyuşturucu ile mücadelede ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Sarıkaya İlçesi’nde konferans verildi.

22 Ekim 2021 Cuma 00:22
MÜCADELESiZ OLMAZ!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Personelleri, Sarıkaya Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda annelere narkotik maddeler ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Konferansta ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilerek, KADES uygulamasının telefonlarına yüklenilmesi yönünde bilinçlendirme faaliyeti yapıldı. Toplumun ve özellikle gelecek nesillerin mimarı annelerin, uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlı olması ve bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla tüm ülkede uygulamaya konulan proje kapsamında verilen konferansa Kaymakam Sayın Samet Serin, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay da katıldı.

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