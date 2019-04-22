MORAL BULDULAR

100 öğrencinin katılımının sağlandığı gezide, okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri öğrencileri yalnız bırakmadı. Yozgat´ın doğal ve tarihi mekanlarından Yozgat Müzesi, Hayri İnal Konağı, Yozgat Saat kulesi ve türkülere konu olan Yozgat Çamlığı öğrenciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Günün yorgunluğu ile birlikte karınları acıkan öğrenciler soluğu bir alışveriş merkezinin restoran bölümünde aldılar. Karınlarını burada doyuran öğrenciler alışveriş merkezindeki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarındaki eğlence alanlarında doyasıya eğlenerek eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu böylelikle atmış oldular. Yapılan organizasyondan son derece mutlu olan veliler bu tür kültürel okul gezilerinin çocukları açısından yararlı olduğuna dikkat çekerek, okul yönetimine teşekkür ettiler. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, ‘’Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde koymuş olduğumuz hedeflerimize ulaşma noktasında öğrencilerin sadece sınıf ortamındaki almış olduğu bilgileri yeterli görmediğimizden onların yaparak yaşayarak öğrenme açısından aynı zamanda da onların moral ve motivasyon düzeylerini en üst seviyeye çıkarma açısından bu tür geziler büyük bir önem arz etmektedir. Yapılan gezide öğrencilerimizin mutlu olduklarını görmek bizlere kendi imkanlarımız ölçüsünde bu tür faaliyetleri arttırmamız gerekliliği noktasında mesajlar vermiştir. Emeği geçen okul yöneticilerimize ve sınıf öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.