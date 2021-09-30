Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.92
ALTIN
495.41
DOLAR
8.9104
STERLİN
12.0173
EURO
10.3917

Moloz ve atık uyarısı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye, ilçe merkezinde bulunan mahallelere gelişigüzel atılan moloz ve inşaat atıkları ile kendiliğinden çıkan yabani otların temizlenmesi için çalışma başlattı.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:20
Moloz ve atık uyarısı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye olarak birinci önceliklerinin vatandaşların temiz ve hijyenik bir çevrede yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti. Yaşanabilir bir çevre için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Ekinci, "Vatandaş moloz ve hafriyatları gelişigüzel bırakıyor. Bu görüntüler ilçemize hiç yakışmıyor. Bir yanda moloz ve inşaat artıkları, diğer yanda gelişigüzel atılan çöpler hem çevreyi kirletiyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Ekiplerimiz çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında mahalle aralarına, boş arazilere atılmış olan bu hafriyat ve moloz yığınlarını temizliyor. İnşaat sahipleri bu molozları gelişigüzel atacaklarına bizlere haber versinler, kaldıralım" dedi. Ekinci, temizlik ekiplerinin şu anda Şehit Resul Elhan Caddesi, Yazlak Mahallesi Yılmaz Kılıçarslan Caddesi, 1541. Sokak da temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü, ekiplerin ayrıca buralarda yabani ot temizliği yaptıklarını da sözlerine ekledi. (Şahin Özmen/aa)

Anahtar Kelimeler:
Moloz Ve Atık UyarısıYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSorgunMolozInşaatatıklarıTemizlikYabaniotlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı dil eğitimi ilgi görüyor
Yabancı dil eğitimi ilgi görüyor
Uygulama yapıldı
Uygulama yapıldı
Erken yaşta evlilik
Erken yaşta evlilik
TAZiYE EVi HAZIR
TAZiYE EVi HAZIR
Ayda elli dört hatim
Ayda elli dört hatim
Asfalt serimi başladı
Asfalt serimi başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim