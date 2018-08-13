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Modern Terminal binası

SARIKAYA Belediyesi tarafından yapımı öngörülen terminal binası tesislerinde çalışmaların sonuna gelindi.

Modern Terminal binası

SARIKAYA Belediyesi tarafından yapımı öngörülen terminal binası tesislerinde çalışmaların sonuna gelindi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Modern Terminal binası

Belediye Başkanı Ömer Açıkel göreve geldikleri günden itibaren ilçenin eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını, imkanlar dahilinde ilçeyi yaşanılır, örnek bir şehir haline getirme mücadelesinde önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Yapımı tamamlanıp, son rötuşları yapılan Terminal binası Sarıkaya - Sorgun yolunun 2’inci kilometresinde yer aldığını hatırlattı. Başkan Açıkel, ‘’İlçemizde sözünü vermiş olduğumuz iki projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımına başladığımız Sarıkaya Oto Galericiler Sitesi ve yeni Terminal ilçemizin çehresini değiştirecek, çok önemli projeler olmakla birlikte ilçemizde bu işle uğraşan esnafımız içinde bir fırsattır. Başkan Açıkel, terminal binasının tamamlanıp, çevre düzenlemesinin yapıldığını, en kısa sürede hizmete açılacağını da sözlerine ekledi.

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