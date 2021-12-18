Misafirlerden öneri dinliyor

Otelde konaklayan vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek önerilerini dinleyen Açıkgöz, otel misafirlerinin memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlarla görüşerek hizmet kalitelerini arttırmak için gayret ettiklerini belirten Açıkgöz, birçok konuda önemli değişiklikler yaptıklarını ve bu değişikliklerin olumlu sonuçlarını aldıklarını söyledi. Büyük bir gayretle oteli en iyi noktaya getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Açıkgöz, ‘’ Misafirlerimizin memnuniyetlerini ifade etmeleri karşısında tüm yorgunluğumuz bir anda ortadan kalkıyor. Bugün Mesut Zanbak ve Mehmet Kaya isimli vatandaşlarımız ile tanıştık. Hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Aileleri ile bir hafta otelimizde kaldılar. Ve ayrılırken tekrar gelmek üzere ayrılıyoruz diye vurguladılar bu her şeye bedel idi’’ dedi.