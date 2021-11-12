Miniklerle sohbet

Aksoy, eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi, eğitim gömleğinin ilk düğmesi olduğunu, bunun da doğru iliklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Aksoy, ‘’Anaokulu ve ana sınıflarımızda eğitim görmekte olan sevgili yavrularımıza bu bakış açısıyla yaklaşıyor; her daim onlarla okumaya, öğrenmeye, oyunlarında olmaya ve büyük hayaller kurmaya çalışıyoruz. Ziyarette bulunduğumuz Halıköy İlkokulu anasınıfında bizlerle aynı bakış içerisinde olduklarını gördüğümüz başta idarecilerimiz olmak üzere ana sınıfı öğretmenimize çok teşekkür ederim’’ dedi.