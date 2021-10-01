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Miniklere trafik eğitimi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde jandarma trafik timi tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi programı yaptı.

01 Ekim 2021 Cuma 00:06
Miniklere trafik eğitimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçeye bağlı Sarayözü İlk/Orta Okulu ve Çiçekli Köyü Fatma-Ali İçen İlk/Orta Okulu öğrencilerini, Trafik Projesi Eğitimi kapsamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere, ‘Covid-19 Tedbirleri, Trafik Kuralları, Emniyet Kemeri Kullanımı, Okul Servis Araçlarını Kullanma Esasları’ konusunda da bilgi verildi. Okul servis araç şoförlerine yönelik bilgilendirme eğitimleri kapsamında ise, ‘Pandemi Konuları, Sürüş Teknikleri, Emniyet Kemerinin Önemi, Öğrenci İndirme-Bindirme Kuralları, Uymaları Gereken Konular, Görev ve Sorumlulukları’ hakkında seminer verildi. (YasinNazım Kayhan)

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