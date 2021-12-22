Miniklere kıyafet desteği

Bahadın Gençlik Kolları, yardımseverlerden temin ettiği kıyafetleri, Bahadın Şehit Ali Akdoğan İlkokulundaki miniklere ulaştırdı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, ‘’Bahadınlı bir dostumuz tarafından derneğimiz ve gençlik kollarımızın yardımıyla belediyemize gönderdikleri elbiseleri çocuklarımıza teslim etti. Belediyemiz, Gençlik Kolları, Bahadınlı temsilcilerimiz ve okul müdürlerimiz ile birlikte okulumuzdaki çocuklarımıza dağıtımını yaptığımız giysiler için emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederim’’ dedi.