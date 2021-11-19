Miniklerden Kızılay’a destek

Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi, okullarda farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Sorgun Nene Hatun Anaokulunu ziyaret eden Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi üyeleri, miniklerle birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikte, miniklerin eğlenirken Kızılay’ın çalışmaları hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlandı. Çocuklara, yapılan çalışmalarla birlikte Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olduğunu, neler yaptığı konusunda uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı verildi. ‘’Çocuklarımızın güzel altın yüreğinde sevgiyi, yardımlaşmayı ve dayanışmayı yaşadık’’ diyen Kızılay Şube yöneticileri, Türk Kızılay’ının kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini özellikle öğrencilere anlattıklarına vurgu yaptılar. Kızılay’ın ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anından insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesi olduğu hatırlatılarak, ‘’Savaşta ve barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden gönüllülükle yapılan hizmetler ve faaliyetlerin uygulamalarını yaparak farkındalık yapar. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu çocuklarımızın sevgi dolu yüreklerinde, vicdanlarında, yardımı, sevgiyi, üzüntüyü, paylaşmayı bir kez daha gördük’’ ifadeleri kullanıldı.