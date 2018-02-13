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Minikler tiyatroyu sevdi

SARIKAYA Belediyesi tarafından miniklere yönelik düzenlenen tiyatro etkinliği ilgi gördü.

Minikler tiyatroyu sevdi

SARIKAYA Belediyesi tarafından miniklere yönelik düzenlenen tiyatro etkinliği ilgi gördü.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Minikler tiyatroyu sevdi

Belediyenin davetlisi olarak ilçeye gelen Papağan Çocuk Tiyatrosu ekibini ‘Afacanın Maceraları’ adlı oyunu sahneledi.
Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda iki gösterim olarak sahnelenen oyun ilgi gördü.
Gösteriye gelen çocuklar oyunu büyük ilgiyle ve zaman zaman da eşlik ederek izledi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘İlçemize ilkleri yaşatmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz’ dedi.

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