Minikler gazete çıkardı

Öğrenci etkinlikleri, köşe yazıları ve bulmacaların bulunduğu gazete öğrenciler tarafından kamu kurumlarına ve ilçe esnafına dağıtıldı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim okulunu ziyaret etti. Yoldaş, yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı öğrencilere, öğretmenlere, okul idaresine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.