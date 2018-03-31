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Minikler gazete çıkardı

SARIKAYA İlçesinin Azapbaşlı köyü Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim okulunda öğrenciler tarafından gazete yayımlandı.

Minikler gazete çıkardı

SARIKAYA İlçesinin Azapbaşlı köyü Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim okulunda öğrenciler tarafından gazete yayımlandı.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Minikler gazete çıkardı

Öğrenci etkinlikleri, köşe yazıları ve bulmacaların bulunduğu gazete öğrenciler tarafından kamu kurumlarına ve ilçe esnafına dağıtıldı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim okulunu ziyaret etti. Yoldaş, yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı öğrencilere, öğretmenlere, okul idaresine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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