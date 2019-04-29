Minikler Fidanları toprakla buluşturdu

Sarıkaya Namık Kemal Eğitim Kurumu 4. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve çevre koruma kulübü öğrencileri Sarıkaya Belediyesi Şehit Osmangazi Çetingöz aile parkında buluştu. Minikler, öğretmenleriyle birlikte toplum hizmetleri kapsamında fidan dikimi yaptı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Emeği geçen sevgili öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize ve belediyemiz personellerine teşekkür ederiz’’ dedi.