Minikler ebru yaptı

Sorgun Halk Eğitim Merkezi tarafından Faraşlı Köyünde İlköğretim Okulu öğrencilerine ebru sanatı eğitimi verildi. Usta öğreticisi Talip İlbaş tarafından uygulamalı olarak verilen eğitim ilgi gördü. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Ebru Sanatını öğrencilere tanıtımından dolayı Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip İlbaş, Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak ile emeği geçenlere teşekkür etti. Öcal, ‘’Halk Eğitim Merkezi olarak köy çocuklarımıza sanat gösterisini önemsiyoruz. Faraşlı İlköğretim okulunda çocuklara ebru gösterisini usta öğreticimiz Talip İlbaş tarafından yaptırılmıştır, emeği geçenlere teşekkürler ederiz’’ dedi. Sorgun Halk Eğitim Merkezi tarafından miniklere yönelik sanatsal gösterilerin bundan sonraki süreçte de devam ettirileceği kaydedildi. Minikler, önce ebru yapımını izledi, daha sonra da kendileri gördüklerini uygulayarak, ortaya birbirinden güzel eserler çıkartmanın sevincini yaşadı.